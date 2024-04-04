Galatasaray'dan Süper Kupa için sürpriz talep! Fenerbahçe'nin ardından...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkacağını açıkladığı Süper Kupa finali için hazırlıklarını sürdürüyor. Tam kafile Şanlıurfa'da gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, mücadeleye kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir talepte bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Fenerbahçe'nin bu talepleri TFF tarafından reddedilirken, sarı-lacivertliler Süper Kupa finali için rotasını belirledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Farklı bir şey gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gidecek şekilde yapıyoruz. Taraftarımız bize güvensin. Bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek isterim. Biz son derece iyi bir akıl koyarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizleri kötü hissettirecek ve sıkıntıya sokacak, 'Ya böyle bir karar mıydı?' sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız.
U19 takımı net bir şekilde Urfa'ya gidecek ama bu noktada taraftarımızın kendilerini kötü hissedecek hiçbir nokta olmayacak. Hatta bu konuda da Ali Başkan'ın konuşması içerisinde de vardı.
Taraftarlarımızdan herhangi bir maça gitme organizasyonunu yapmasına gerek duymuyoruz. Akıllı ve akılcı bir şekilde davranarak gideceğiz ve aynı gün uçakla U19 takımız dönmüş olacak. Ama burada hem Urfa kentine hem de Urfalı kardeşlerimize bir mesajım var. Biz perşembe günü ayın 7'sinde almış olduğumuz kararla orada bir rekabeti simgeleyen müthiş bir futbolun oynanabileceği atmosferden de bir anlamda affımızı istemiş olduk.
Şöyle bir boynumuzun borcu olsun diye yönetim kurulunda almış olduğumuz bir karar var. Sezon bittikten sonra veya uygun olduğumuz bir tarihte Futbol A Takımı'mızı Urfa'ya götüreceğiz. Urfa'ya Fenerbahçe A Takımı'nı seyredebileceği bir organizasyona imza atacağız" şeklinde konuştu.
Süper Kupa maçının ertelenmemesinin yanlış bir karar olduğunu belirten Erol Bilecik, "Biz ikisini; tarih erteleme ve yabancı hakemi beraber arzu ediyoruz. Fenerbahçe, Olympiakos ile 11 Nisan'da maça gidiyor.
Ülke puanlarının bu anlamda artması Türkiye için önemli olan bir hadise. Yunanistan'ın kendi liglerinde bütün bu maçlar ertelenmişken ama bizim rahatlıkla ertelenebilecek bir maçın ertelenmemesi bizim için olacak iş değil" dedi.
Bilecik, sahadan çekilme iddialarıyla ilgili ise, "Şu an bir şey söylemeyeyim. Bu konuda daha ilgili arkadaşlarımız gerekli organizasyon ve planlamayı yaptı" ifadelerini kullandı.
Mücadeleye sayılı günler kala Galatasaray cephesinden de flaş bir hamle geldi.
GALATASARAY DA YABANCI HAKEM İSTİYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali için iki kulüp de yabancı hakeme sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray cephesinin bir isteği daha var. O da VAR hakemlerinin de yabancı olması ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilmesi.
"YABANCI HAKEM OLURSA SAYGI DUYACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yabancı hakem konusuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yabancı hakem olursa saygı duyacağız. Kim yönetirse yönetsin. Federasyon kimi görevlendirirse görevlendirsin saygı duyacağız.
Avusturya ile yapılan milli maçtaki kararları da gördük. O da Avrupalı bir hakem ama verilen kararların ne kadar doğru olup olmadığını gördük. Her yerde herkes hata yapabilir. Bizim için kimin yönettiğinin önemi yok. Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Hakemli de hakemsiz de olsa oynayacağız. Tribünden biri yönetse de oynayacağız. Bunların çok üstünde durmamak gerek.
Bence Türk hakemler devam edecekse onlara öz güven vermemiz gerekiyor. Başta federasyonun onlara destek olması gerek. Zaten 3-4 senedir Türk futbolundaki kaos devam ediyor. Çok önemli ve değerli hakemler vardı. Görevi bıraktılar. Yerine yenilerin gelmesi zaman alacaktır. Ancak üzerlerindeki baskılar da onların hata yapmasına yol açıyor. Bence önemli olan Türkiye Futbol Federasyonunun hakemlere destek vermesi." ifadelerini kullandı.
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