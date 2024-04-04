Galatasaray'dan Süper Kupa için sürpriz talep! Fenerbahçe'nin ardından...

Avusturya ile yapılan milli maçtaki kararları da gördük. O da Avrupalı bir hakem ama verilen kararların ne kadar doğru olup olmadığını gördük. Her yerde herkes hata yapabilir. Bizim için kimin yönettiğinin önemi yok. Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Hakemli de hakemsiz de olsa oynayacağız. Tribünden biri yönetse de oynayacağız.

Bunların çok üstünde durmamak gerek.