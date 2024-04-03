GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Babası açıkladı...

Bir süredir Cimbom'un gündeminde olan Rumen yıldız için, Galatasaray'ın efsanesi Gheorge Hagi'den açıklama geldi.

Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın oğlu Ianis'i bu yaz Rangers'tan almak için anlaşmaya vardığı yönündeki haberleri yalanladı.