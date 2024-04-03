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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Babası açıkladı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'a, Ianis Hagi için efsanesi Gheorghe Hagi'den cevap geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 11:47
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Babası açıkladı...

Bir süredir Cimbom'un gündeminde olan Rumen yıldız için, Galatasaray'ın efsanesi Gheorge Hagi'den açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Babası açıkladı...

Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın oğlu Ianis'i bu yaz Rangers'tan almak için anlaşmaya vardığı yönündeki haberleri yalanladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Babası açıkladı...

Bonservisi Rangers'ın elinde olan yetenekli sol ayak, Alaves'te istediği gibi bir kiralık dönem geçirmiyor. Ligde 18 maça çıkan Hagi bu maçlarda sadece 1 asist yapabildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Ianis Hagi Galatasaray'a transfer olacak mı? Babası açıkladı...

Ianis Hagi Kimdir?

Babası Galatasaray'da oynarken İstanbul'da doğan Ianis Hagi, futbola babasının Academia Hagi takımında başladı. Ardından Viitorul'a transfer olan Ianis'in bir sonraki durağı İtalyan devi Fiorentina oldu. Fiorentina'da istediği gibi bir dönem geçiremeyen Ianis, Viitorul'a dönüp gelişimini sürdürdükten sonra 4.8 milyon euro karşılığında Genk'e transfer oldu. Genk'ten Rangers'a kiralanan Ianis kiralık döneminin ardından bonservisiyle Rangers'a transfer oldu. İyi bir Rangers kariyeri geçiren Hagi son dönemlerde yedek kalmasının ardından düzenli oynamak için Alaves'e kiralandı.

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