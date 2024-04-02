Okan Buruk rekor peşinde

İkinci yılında da şampiyonluğa koşan Okan Buruk, Hatayspor maçına yeni bir rekor için çıkacak. Başarılı hoca, yeni hedefini Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu kırmak olarak belirledi. Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu geride bırakacak. Böylece bir kez daha Galatasaray tarihine geçecek.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde iç sahadaki son 18 maçını kazandı.