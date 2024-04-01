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Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer kolları sıvayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı yıldız futbolcuyla prensip anlaşması sağladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Bitime 8 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Özellikle son iki sezonda kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çeken Cimbom, 2024/2025 sezonu öncesi transferde ince eleyip sık dokuyacak.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Orta sahaya yapacağı transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski yıldızı ve eski hocası Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'ye kancayı taktı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Alaves'de kiralık oynayan ve bonservisinin olduğu Glasgow Rangers'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rumen 10 numarayla prensipte anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Türkiye'de doğan ve adeta çocukluğu Florya'da geçen 25 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a transfer için babası tarafından ikna edildiği belirtildi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Ianis Hagi bu sezon Rangers formasıyla 24 maçta süre aldı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti

Rumen futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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