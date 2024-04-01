Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Babası ikna etti
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer kolları sıvayan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı yıldız futbolcuyla prensip anlaşması sağladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Orta sahaya yapacağı transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski yıldızı ve eski hocası Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'ye kancayı taktı.
Alaves'de kiralık oynayan ve bonservisinin olduğu Glasgow Rangers'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rumen 10 numarayla prensipte anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.
Türkiye'de doğan ve adeta çocukluğu Florya'da geçen 25 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a transfer için babası tarafından ikna edildiği belirtildi.
Ianis Hagi bu sezon Rangers formasıyla 24 maçta süre aldı.
Rumen futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Hagi'nin Rangers ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.
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