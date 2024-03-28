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GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Vinicius'tan Mitroglou benzetmesine flaş yorum!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Brezilyalı golcüsü Carlos Vinicius, Antalya kampında kulüp televizyonuna konuştu. Golcü oyuncu, Kasımpaşa maçında attığı golün Kostas Mitroglou'nun Akhisarspor'a attığı gole benzetmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 14:59
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GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Vinicius'tan Mitroglou benzetmesine flaş yorum!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Carlos Vinicius, sarı kırmızılı takımın Antalya kampında GS TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Vinicius'un sözlerinden öne çıkanlar:

"SEVGİ BAĞI BİZE GÜÇ VERİYOR"

Buraya gelmeden önce taraftarların sevgisini hissetmeye başlamıştım. Geldikten sonra bana gösterdikleri pozitif ortam bana çok yardımcı oldu. Bu kulübün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Bu iyi ortam ve sevgi bağı bize güç veriyor.

"İNGİLİZCE VE PORTEKİZCE İLETİŞİM KURUYORUZ"

Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. İngilizce ve Portekizce iletişim kuruyoruz. Ne kadar bir arada durursak hedefimize o kadar yakın oluruz ki tek hedefimiz var o da şampiyonluk. Bu kurduğumuz iyi bağ hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak.

"MITROGLOU'NUN GOLÜNE BAKTIM"

Umarım Kasımpaşa maçı şampiyonluğun habercisi olur. O golden sonra o kadar mesaj aldım ki Mitroglou'nun golüne benziyor diye… Araştırıp bakmak durumunda kaldım. Ve o golün Galatasaray'ı şampiyon yapan bir gol olduğunu gördüm. Umarım benim golüm de öyle olur. Bizi şampiyon yapmaya yardımcı olur. Ama sadece o golle şampiyon olunmadığını, bütün takımın çabasıyla olduğunu biliyorum.

"OKAN BURUK İYİ KALPLİ BİRİSİ"

Okan Buruk beraber çalışması kolay bir teknik adam. Kendisi de üst düzey futbol oynadı. Bize nasıl davranacağını biliyor. İyi kalpli birisi. İyi bir hoca olmanın birinci şartı iyi bir kalbe sahip olması ki kendisi öyle birisi. Onun önderliğinde şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum.

"ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

İlk hedefimiz Hatayspor maçı. Her zaman önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Hep birlikte olmalıyız. Sezonun bitmesine az kaldı. Çok güçlü olduğumuzu gösterdik. Bir arada durup birbirimize destek vermeye devam etmemiz lazım.

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