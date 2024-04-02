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5 oyuncu sınırda
Sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak. Öte yandan PFDK'nin 2 maç ceza verdiği Günay Güvenç bu sebeple kadrodaki yerini alamayacak.
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