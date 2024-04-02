Haberler Galatasaray 5 oyuncu sınırda

5 oyuncu sınırda

Sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak. Öte yandan PFDK'nin 2 maç ceza verdiği Günay Güvenç bu sebeple kadrodaki yerini alamayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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5 oyuncu sınırda
Sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak. Öte yandan PFDK'nin 2 maç ceza verdiği Günay Güvenç bu sebeple kadrodaki yerini alamayacak.
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