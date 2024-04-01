Galatasaray'da Muslera kararı! Anlaşma şartları...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın emektar isimlerinden olan Fernando Muslera konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların anlaşmak için görüşmelerini sürdürdüğü file bekçisi konusunda kararını verdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Başarılı oyuncunun, 2 milyon euro civarında kazanacağı öğrenildi. Belirli sayıda bir maça çıkması halinde sözleşmesi uzayacak Muslera, böylece Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen oyuncular listesinde yerini sağlama alacak.
14 MAÇTA KALEYİ GOLE KAPATTI
11 maçtır kazanan sarı-kırmızılı takım, en büyük desteklerden birisini Muslera'dan aldı.
Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'de şu ana kadar 29 maça çıktı. 14 maçta ağlarında gol görmeyen Muslera, 29 maçta sadece 20 gol yedi.
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