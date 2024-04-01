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Galatasaray'da Muslera kararı! Anlaşma şartları...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın emektar isimlerinden olan Fernando Muslera konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların anlaşmak için görüşmelerini sürdürdüğü file bekçisi konusunda kararını verdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da Muslera kararı! Anlaşma şartları...

Galatasaray'da 13. yılını geçiren Fernando Muslera sözleşmesini uzatıyor… Yönetimin bir süredir görüşme halinde olduğu Uruguaylı eldiven, 1+1 yıllık teklife yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'da Muslera kararı! Anlaşma şartları...

Ailesiyle de görüşen 37 yaşındaki kaleci, kariyerini 1 yıl daha Galatasaray'da sürdürmeye karar verdi.

Galatasaray'da Muslera kararı! Anlaşma şartları...

Başarılı oyuncunun, 2 milyon euro civarında kazanacağı öğrenildi. Belirli sayıda bir maça çıkması halinde sözleşmesi uzayacak Muslera, böylece Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen oyuncular listesinde yerini sağlama alacak.

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