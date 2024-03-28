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GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı ancak henüz forma giyemeyen Serge Aurier'in, sahalara döneceği maç belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 09:37
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GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, devre arasında Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey'in yerine alınan Serge Aurier, henüz forma yüzü göremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan sakat dönmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!

Sarı-kırmızılılara Nottingham Forest'tan transfer edilen ancak ligin sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz forma giyemeyen Serge Aurier, idmanlara çıkmaya başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!

Fildişi Sahilli oyuncunun Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyeceği, Alanyaspor karşısında sahada olacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!

Aurier'in, Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!

Kariyerinde Lens, Toulouse, PSG, Tottenham, Villarreal ve Nottingham Forest gibi takımlarda forma giyen Aurier'in, güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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