GALATASARAY HABERLERİ - Serge Aurier'de hedef maç belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, devre arasında Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey'in yerine alınan Serge Aurier, henüz forma yüzü göremedi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan sakat dönmüştü. Sarı-kırmızılılara Nottingham Forest'tan transfer edilen ancak ligin sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz forma giyemeyen Serge Aurier, idmanlara çıkmaya başlamıştı. Fildişi Sahilli oyuncunun Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyeceği, Alanyaspor karşısında sahada olacağı belirtildi. Aurier'in, Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kariyerinde Lens, Toulouse, PSG, Tottenham, Villarreal ve Nottingham Forest gibi takımlarda forma giyen Aurier'in, güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro…