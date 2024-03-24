Haberler Fenerbahçe Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa'da oynanacak final öncesi sarı-lacivertlilerden erteleme talebi gelmişti. Durumu değerlendiren TFF, 7 Nisan'daki final tarihinde bir değişiklik yapmadı. Peki Süper Kupa neden ertelenmedi? İşte kararın perde arkası...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 09:51
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Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen ve 11-18 Nisan tarihlerinde Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sıkışık maç takvimini öne sürerek 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesini istemişti.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

YUNANİSTAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ, TFF'YE BAŞVURU YAPILDI
Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip Olympiakos deplasmanına daha güçlü ve hazır çıkmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulundu.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenmesi talebini Türkiye Futbol Futbol Federasyonu'na iletirken Yunanistan Futbol Federasyonu'nun Olympiakos ile ilgili kararına dikkat çekti.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

Yunanistan Futbol Federasyonu kuranın çekilmesinin ardından PAOK ile Olympiakos arasında 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan mücadeleyi ileri bir tarihe ertelemişti.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

SON KARAR AÇIKLANDI: 7 NİSAN
Türkiye Futbol Federasyonu, bu sabah yaptığı açıklamada Turkcell Süper Kupa maçının planlandığı gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

Yapılan açıklamada; "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

İŞTE KARARIN PERDE ARKASI
Riyad'daki kriz sonrası ertelenen Süper Kupa maçı için 7 Nisan günü, iki takımın da onayıyla belirlenmişti.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

7 Nisan'ın açıklandığı gün(21 Şubat) Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti. Rövanşı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, Avrupa'ya veda etti.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'ı eleyip adını çeyrek finale yazdırdı ve kupa hedefi için yürüyüşünü sürdürdü.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, 7 Nisan'daki Süper Kupa maçından 4 gün sonra deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak olması sebebiyle maçın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

ALTERNATİF TARİH BULUNAMADI!
Hürriyet'in haberine göre; Başvuru üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF Yönetim Kurulu, yoğun takvim içinde Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları da göz önünde bulundurulunca alternatif bir tarih bulamadı.

Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

Bu arada usul gereği Süper Kupa'nın diğer aktörü Galatasaray'ın da görüşü alındı. Galatasaray, 7 Nisan dışında bir tarihi tercih etmediğini yazılı olarak TFF'ye bildirdi. Taraflardan birinin tarih değişikliği istememesi de TFF'nin kararında belirleyici oldu. Her şeye rağmen kararın asıl nedeni yoğun programda alternatif tarih olmaması.

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