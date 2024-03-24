Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa'da oynanacak final öncesi sarı-lacivertlilerden erteleme talebi gelmişti. Durumu değerlendiren TFF, 7 Nisan'daki final tarihinde bir değişiklik yapmadı. Peki Süper Kupa neden ertelenmedi? İşte kararın perde arkası...
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YUNANİSTAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ, TFF'YE BAŞVURU YAPILDI
Yunanistan Futbol Federasyonu kuranın çekilmesinin ardından PAOK ile Olympiakos arasında 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan mücadeleyi ileri bir tarihe ertelemişti.
SON KARAR AÇIKLANDI: 7 NİSAN
Türkiye Futbol Federasyonu, bu sabah yaptığı açıklamada Turkcell Süper Kupa maçının planlandığı gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada; "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE KARARIN PERDE ARKASI
Riyad'daki kriz sonrası ertelenen Süper Kupa maçı için 7 Nisan günü, iki takımın da onayıyla belirlenmişti.
7 Nisan'ın açıklandığı gün(21 Şubat) Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti. Rövanşı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'ı eleyip adını çeyrek finale yazdırdı ve kupa hedefi için yürüyüşünü sürdürdü.
Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, 7 Nisan'daki Süper Kupa maçından 4 gün sonra deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak olması sebebiyle maçın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.
ALTERNATİF TARİH BULUNAMADI!
Hürriyet'in haberine göre; Başvuru üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF Yönetim Kurulu, yoğun takvim içinde Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları da göz önünde bulundurulunca alternatif bir tarih bulamadı.
Bu arada usul gereği Süper Kupa'nın diğer aktörü Galatasaray'ın da görüşü alındı. Galatasaray, 7 Nisan dışında bir tarihi tercih etmediğini yazılı olarak TFF'ye bildirdi. Taraflardan birinin tarih değişikliği istememesi de TFF'nin kararında belirleyici oldu. Her şeye rağmen kararın asıl nedeni yoğun programda alternatif tarih olmaması.
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