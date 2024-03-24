Süper Kupa neden ertelenmedi? O gerçek ortaya çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen ve 11-18 Nisan tarihlerinde Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sıkışık maç takvimini öne sürerek 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesini istemişti.

YUNANİSTAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ, TFF'YE BAŞVURU YAPILDI

Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip Olympiakos deplasmanına daha güçlü ve hazır çıkmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye resmen başvuruda bulundu.