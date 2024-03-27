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"Hayalime kavuştum"
Devre arasında Hannover’den transfer edilen Derrick Köhn, Antalya kampında konuştu. Kendisine 2-3 teklif daha olduğunu belirten Alman sol bek, “Ben Galatasaray’ı istedim. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynamak benim hayalimdi. Aklıma tek gelen cevap ‘Evet’ oldu.” ifadelerini kullandı. Takımdaki ortamın harika olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, “Çok iyi karşılandım. Ekstra olarak yardımcı olan Kerem Demirbay’dan bahsedebilirim. Birbirimize yardımı olmamız ve takım ruhu oluşması çok güzel” dedi. Şampiyonluğun gelmesi halinde ise kendisiyle özdeşleşen rap performansı yapacağını ifade etti.
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