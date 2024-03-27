Haberler Galatasaray "Hayalime kavuştum"

"Hayalime kavuştum"

Devre arasında Hannover’den transfer edilen Derrick Köhn, Antalya kampında konuştu. Kendisine 2-3 teklif daha olduğunu belirten Alman sol bek, “Ben Galatasaray’ı istedim. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynamak benim hayalimdi. Aklıma tek gelen cevap ‘Evet’ oldu.” ifadelerini kullandı. Takımdaki ortamın harika olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, “Çok iyi karşılandım. Ekstra olarak yardımcı olan Kerem Demirbay’dan bahsedebilirim. Birbirimize yardımı olmamız ve takım ruhu oluşması çok güzel” dedi. Şampiyonluğun gelmesi halinde ise kendisiyle özdeşleşen rap performansı yapacağını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Hayalime kavuştum"
Devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, Antalya kampında konuştu. Kendisine 2-3 teklif daha olduğunu belirten Alman sol bek, "Ben Galatasaray'ı istedim. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynamak benim hayalimdi. Aklıma tek gelen cevap 'Evet' oldu." ifadelerini kullandı. Takımdaki ortamın harika olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, "Çok iyi karşılandım. Ekstra olarak yardımcı olan Kerem Demirbay'dan bahsedebilirim. Birbirimize yardımı olmamız ve takım ruhu oluşması çok güzel" dedi. Şampiyonluğun gelmesi halinde ise kendisiyle özdeşleşen rap performansı yapacağını ifade etti.
DİĞER
Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonları için olay sözler...
Batı'dan destek Soros'tan maaş! Algı tüccarları Teyit Org ve Doğruluk Payı'nın fon miktarı 50 milyonu aştı
F.Bahçe Çağlar için Madrid'de!
G.Saray'da Köhn yolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Köhn yolcu!
Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (27 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Viyanaaaaaa! Viyanaaaaaa! 07:18
Semih’le güldük Semih’le güldük 07:16
Tarihi Hezimet Tarihi Hezimet 07:14
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:19
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:10
A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! 00:48
Daha Eski
Millilerin son rakibi belli oldu! Millilerin son rakibi belli oldu! 23:35
G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... 23:35
Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! 23:35
Montella'dan Abdülkerim açıklaması! Montella'dan Abdülkerim açıklaması! 23:35
Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! 23:35
Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... 23:35