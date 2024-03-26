Haberler Galatasaray Galatasaray başkan vekili Erden Timur açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray başkan vekili Erden Timur açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Milli ara nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, antrenman öncesi basın toplantısı düzenliyor. Gündeme dair konuşan Timur'un açıklamalarını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 16:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray başkan vekili Erden Timur açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Milli ara nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, antrenman öncesi basın toplantısı düzenliyor.

Gündeme dair konuşan Timur'un açıklamalarını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İşte o sözler...

"Futbolda temiz eller başlamalı diye bir çağrı yapmıştık. O dönem söylediğimiz maddelere dair TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştuk. Toplumu rahatlatmak gerekiyor. Sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup insanları manipüle etmek işi farklı bir boyuta getiriyor. Çok şeffaf olmak gerekiyor."

"HERKESİN HESAPLARI İNCELENMELİ"

"Herkesin tüm telefon görüşmelerinin, mesajlarının incelenmesi lazım. TFF'ye müracaat ettik. KVKK metnine imza atıldığında herkes incelenebiliyor. Hakemler, TFF üstünde çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF bu konuda dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan. VAR kayıtlarının hepsi yayınlansın, sadece çağrıldığında değil."

FENERBAHÇE SÖZLERİ...

"Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. İnsan kendine dair bir hata yapılıyorsa öz eleştiri yapar."

"GERGİNLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN YAPIYORUM"

O bağırsın hakkını savunsun şeklinde devam ettiğimiz müddetçe Türk futbolu geriye gider. İlk bunu söylediğimden bu yana 14 ay geçti. İnsanlar birbirlerine bileniyor. Benim şahsıma onlarca laflar söylendi, hiçbirine dönüp cevap vermedik. Sadece gerginlik artmasın diye. Ben 42 yaşındayım, buradaki yöneticiler benden tecrübeli. Daha fevri olabilecek yaştayım. Böyle davranmamın tek sebebi gerginliği artırmamak.

"OLUNAMAYAN ŞAMPİYONLUKLAR SONRASI..."

Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı - korku imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunun için de şeffaflık gerek.

DİĞER
İrem Derici evleniyor mu? Romantik Maldivler tatilinde sevgilisi İrem Derici'ye evlenme teklifi mi etti?
Başkan Erdoğan enflasyon için tarih verdi: Kontrol altına alacak programa sahibiz
Fırtına'dan tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama!
F.Bahçe'den İrfan Can kararı! Sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Köhn yolcu!
G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro...
9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 9. sınıf 2. Dönem tüm dersler ortak sınavı sorular ve çözümleri
6. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR 2024 | 6. sınıf 2.dönem ortak sınavı sorular ve çözümleri
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Mart rakamları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den sızdırılan görüntülerle ilgili açıklama! F.Bahçe'den sızdırılan görüntülerle ilgili açıklama! 15:26
TFF'den açıklama geldi! Sızdırılan görüntüler... TFF'den açıklama geldi! Sızdırılan görüntüler... 15:12
Fırtına'dan tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama! Fırtına'dan tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama! 14:50
F.Bahçe'den İrfan Can kararı! Sözleşmesi... F.Bahçe'den İrfan Can kararı! Sözleşmesi... 14:41
Zeynep Sönmez hedefini açıkladı! Zeynep Sönmez hedefini açıkladı! 14:25
G.Saray'da Köhn yolcu! G.Saray'da Köhn yolcu! 13:50
Daha Eski
Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! Galatasaray'da yıldız isim geri dönüyor! 13:18
Gabigol'e şok ceza! Gabigol'e şok ceza! 12:56
F.Bahçe'den bir erteleme talebi daha! F.Bahçe'den bir erteleme talebi daha! 12:33
Federasyon başkanına ömür boyu hapis cezası! Federasyon başkanına ömür boyu hapis cezası! 12:30
5 taraftarın tutukluluğunun itirazına ret 5 taraftarın tutukluluğunun itirazına ret 12:23
Eda Erdem o ödüle aday gösterildi! Eda Erdem o ödüle aday gösterildi! 12:17