Galatasaray başkan vekili Erden Timur açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Milli ara nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, antrenman öncesi basın toplantısı düzenliyor.

Gündeme dair konuşan Timur'un açıklamalarını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

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İşte o sözler...

"Futbolda temiz eller başlamalı diye bir çağrı yapmıştık. O dönem söylediğimiz maddelere dair TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştuk. Toplumu rahatlatmak gerekiyor. Sürekli bir mağdur edebiyatı oluşturup insanları manipüle etmek işi farklı bir boyuta getiriyor. Çok şeffaf olmak gerekiyor."

"HERKESİN HESAPLARI İNCELENMELİ"

"Herkesin tüm telefon görüşmelerinin, mesajlarının incelenmesi lazım. TFF'ye müracaat ettik. KVKK metnine imza atıldığında herkes incelenebiliyor. Hakemler, TFF üstünde çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF bu konuda dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan. VAR kayıtlarının hepsi yayınlansın, sadece çağrıldığında değil."

FENERBAHÇE SÖZLERİ...

"Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. İnsan kendine dair bir hata yapılıyorsa öz eleştiri yapar."

"GERGİNLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN YAPIYORUM"

O bağırsın hakkını savunsun şeklinde devam ettiğimiz müddetçe Türk futbolu geriye gider. İlk bunu söylediğimden bu yana 14 ay geçti. İnsanlar birbirlerine bileniyor. Benim şahsıma onlarca laflar söylendi, hiçbirine dönüp cevap vermedik. Sadece gerginlik artmasın diye. Ben 42 yaşındayım, buradaki yöneticiler benden tecrübeli. Daha fevri olabilecek yaştayım. Böyle davranmamın tek sebebi gerginliği artırmamak.

"OLUNAMAYAN ŞAMPİYONLUKLAR SONRASI..."

Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı - korku imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunun için de şeffaflık gerek.