GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor
Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, bu sene de takımını sırtlayan isimler arasında yer alıyor. Arjantinli yıldızın her geçen gün talipleri artarken, bir Avrupa devi daha listesine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, gol yollarında sorun yaşayan Milan'a çağrı yaptı.
Gazete, "Giroud'nun olası vedası, onun yerine gelecek santrfor için perdeyi aralıyor:
Sesko, David ve Zirkzee Milan'ın gündeminde, ancak Icardi uygun bonservisli ve gol atmaya devam ediyor.
Milan'a seve seve döner. Pioli ile de daha önceden çalıştı" ifadelerine yer verdi.
Icardi, Milano ekibi İnter'de forma giymişti.
46 GOL VE 19 ASİST
Takvim'in derlediği haberlerde, "Victor Osimhen sonrası için golcü arayan Napoli, Mauro Icardi'yi takdir ediyor ve onu önemli bir golcü olarak görüyor.
Ancak Arjantinli santraforun Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon Euro maaşın yarısını bile ona asla veremez.
Icardi'nin maaşını en az yüzde 60 oranında düşürmesi gerekiyor, aksi halde bu transfer mümkün değil" yorumlarında bulundular.
64 kez Galatasaray formasını giyen Icardi, 46 gol atarken 19 da asist yaptı.
31 yaşındaki Arjantinli golcü Icardi, bu sezon G.Saray forması ile 38 karşılaşmada görev yaptı.
23 gol ve 11 asistle 34 gole katkıda bulundu.
Cimbom, geçen yıl Temmuz ayında Icardi için Paris Saint Germain'e 10 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.
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