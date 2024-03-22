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GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, bu sene de takımını sırtlayan isimler arasında yer alıyor. Arjantinli yıldızın her geçen gün talipleri artarken, bir Avrupa devi daha listesine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 09:49
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GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma altında attığı gollerle taraftarların sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Tecrübeli oyuncunun başarılı performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

İtalyan basınındaki haberlere göre Napoli, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, gol yollarında sorun yaşayan Milan'a çağrı yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Gazete, "Giroud'nun olası vedası, onun yerine gelecek santrfor için perdeyi aralıyor:

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Sesko, David ve Zirkzee Milan'ın gündeminde, ancak Icardi uygun bonservisli ve gol atmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Milan'a seve seve döner. Pioli ile de daha önceden çalıştı" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Icardi, Milano ekibi İnter'de forma giymişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

46 GOL VE 19 ASİST

Takvim'in derlediği haberlerde, "Victor Osimhen sonrası için golcü arayan Napoli, Mauro Icardi'yi takdir ediyor ve onu önemli bir golcü olarak görüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Ancak Arjantinli santraforun Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon Euro maaşın yarısını bile ona asla veremez.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Icardi'nin maaşını en az yüzde 60 oranında düşürmesi gerekiyor, aksi halde bu transfer mümkün değil" yorumlarında bulundular.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

64 kez Galatasaray formasını giyen Icardi, 46 gol atarken 19 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

31 yaşındaki Arjantinli golcü Icardi, bu sezon G.Saray forması ile 38 karşılaşmada görev yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

23 gol ve 11 asistle 34 gole katkıda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Cimbom, geçen yıl Temmuz ayında Icardi için Paris Saint Germain'e 10 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

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