GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'ye transfer kancası! Talipleri artıyor

Milan'a seve seve döner. Pioli ile de daha önceden çalıştı" ifadelerine yer verdi.

46 GOL VE 19 ASİST Takvim'in derlediği haberlerde, "Victor Osimhen sonrası için golcü arayan Napoli, Mauro Icardi'yi takdir ediyor ve onu önemli bir golcü olarak görüyor.