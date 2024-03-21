Eriksen Galatasaray'a göz kırptı

Galatasaray devre arasında Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Christian Eriksen'i almak istemiş ama başarılı olamamıştı. 32 yaşındaki merkez orta saha, ülkesi Danimarka'da Tipsbladet'e konuştu ve Cimbom'a göz kırptı. Düzenli forma giyemediği için mutsuz olduğunu açıklayan Eriksen'in açıklaması şu şekilde: "Erik ten Hag'a mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi söyledim. Ama orta sahadaki diğer futbolcuların iyi gittiğini, beklemem gerektiğini belirtti. Yedek oturmak istemem. Benim böyle bir yaklaşımım yok. Bu nedenle seçeneklere bakmam gerekiyor" dedi. İngiliz gazetesi The Sun, G.Saray'ın Eriksen ile önceki ay görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Eriksen'i yaz döneminde sarı kırmızılı takıma gelme ihtimalinin her geçen gün arttığı öne sürüldü. Bu sezon 21 maça çıkan Eriksen 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Erıksen, 12 Haziran 2021 tarihinde Danimarka'nın Finlandiya ile Kopenhag'ta oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçının 42. dakikasında taç atışı kullanılırken aniden yere yığıldı. Kendisine yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan Eriksen, hemen hastaneye gönderilmişti.