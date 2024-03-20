Gerilimi artırmamalıyız

Kulüpler Birliği Vakfı'nda yakın zamanda toplantı olacağını belirten Özbek, "Burada sadece kulüplerin değil, Türk sporunu yöneten TFF'nin ihmali var mı, yok mu? Bazı önlemleri almakta geç kaldı mı, kalmadı mı? Bunların incelemesini yapacağız. Bugün içinde bulunduğumuz olayların değerlendirmesini yaparken bu gerilimi artıracak şeylerden kaçınmamız gerekiyor. Bugün bu söylemi tırmandıracak olayların içinde Galatasaray olarak artık hiçbir zaman olmayacağız. Artık bizlere daha büyük görev düşüyor. Ne söylediğimize, ağzımızdan çıkanı düşünmeye bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIZ

Fenerbahçe'de alınan olağanüstü genel kurul kararı hakkında gelen bir soru üzerine Özbek, "Ali Bey'in yaptığı açıklamalara bağlı olarak olağanüstü genele kurul çağrısı, ligden çekilme Fenerbahçe'nin iç işidir. Rakiplerin iç işlerine karışmak gibi bir geleneğimiz yok. Fenerbahçe'nin genel kurulu, kendi aralarında toplanacak ve bu konuda karar alacaklar. Daha önce benzer söylemler olduysa da kendileri için en doğru kararı alacaklardır. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değildir" dedi.

ALİ BEY'IN ISTIFASI KIŞISEL BIR KARAR

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un istifasını kişisel bir karar olarak nitelendiren Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Türk futbolunun, Süper Lig'de oynayan takımların başkanlarından oluşan bir kurumdur. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Saygı duyuyorum. Daha önce bu görevi yaptım. Vakfın içinde değerli başkanlar var. İstifa sonrası oraya yine en iyi şekilde temsil edecek arkadaşlarımızdan birini seçeriz" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞME

Ali Koç'un, Dursun Özbek'in ortak tanıdıkları aracılığıyla görüşme talebinde bulunduğunu ifade etmesi hakkında konuşan Özbek, konunun 4-5 ay önce yaşandığını belirterek, "Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisi Türk futbolundaki gergin ortamın ortadan kalkması için bana çağrıda bulundu. Türk sporuna hakim olan bu gerginliğin ortadan kalkması, daha güzel günlerde bu sportif yarışı yapabilmemiz için bu görüşmeyi ben de Ali Bey de kabul etti. Daha sonra kendisi bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Olayın özeti budur. Keşke görüşebilseydik, bugünlere gelmeseydik" dedi.

ARTIK MİLAT OLMALI

"Sporun yeşil sahada, sporun parkede kalmasını istiyoruz. Sahanın dışına taşmasına oradaki polemiklere sebep olmasına karşı tutumumuz var. Artık milat olmalı. Bu konuyla ilgili adil yaptırımların gündeme gelmesinden yanayız. Bu görev Futbol Federasyonu'na (TFF) ve kamuya düşmektedir."

SÜPER KUPA KARARI TFF'NİNDİR

7 Nisan Pazar günü oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında Fenerbahçe'nin ertelenme talebinde bulunması halinde nasıl bir cevap verecekleri sorulan Özbek, şöyle konuştu: "Süper Kupa finaliyle de ilgili karar mekanizması TFF'dir. O güne kadarki gelişmelerle onu değerlendirecek TFF'dir. Türk futbolunun hayrı için Türk futboluna faydası olacak her şeyin Galatasaray arkasında durur."

MUSLERA 1+1 SENELİK İMZA ATACAK

Sözleşmesi yenilenecek futbolcular hakkında konuşan Özbek, "Muslera'nın, Kerem'in, Barış'ın, Torreira'nın sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımız sonuçlandı. Özellikle Muslera ile ben bizzat görüştüm. Onlar da Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar. Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumundadır. Muslera ile 1+1 yıllık anlaşma yapacağız" diye konuştu.

YENİ SPONSOR İFS

Galatasaray, sarı-kırmızılı ekibin dijital dönüşümü için global kurumsal iş uygulamaları şirketi İFS ile işbirliği anlaşmasına imza attı. RAMS Park'ta düzenlenen törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve IFS Türkiye CEO'su Ergin Öztürk katıldı. Forma hediye edildi.

BİRBİRİMİZİ BOĞAZLAMA NOKTASINA GELDİK

Fenerbahçe'nin TFF Süper Kupa için yabancı hakem istemesiyle ilgili de konuşan Dursun Özbek, şunları söyledi: "Olayları bence yabancı hakem seviyesine indirmek son derece yanlış. Biz buraya nasıl geldik, bu seviyeye nasıl geldik? Birbirimizi boğazlama seviyesine nasıl geldik? Bence bunu yabancı hakemle açıklayamazsınız. Bu ayrı bir tartışma. Herkes söylediğinin sorumluluğunu almak zorundadır."