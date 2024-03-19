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Mertens vites yükseltti
Aslan'ın 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada 7 gol, 4 asistle oynamıştı. Bu sezon bitime 8 hafta kala geçen seneki istatistiklerinin üzerine çıktı. Mertens, bu sezon 40 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Belçikalı, 8 asistle de takımının 16 golüne direkt etki ederek geçen yılı solladı.
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