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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

2022 yazında Galatasaray'a imza atan ve orta sahada vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılarla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Yönetim, iç transferde devamını getirmek isterken; sıradaki 2 futbolcu belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden G.Saray, iç transferde hareketli saatler yaşıyor. Bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar, kadronun en istikrarlı isimlerinden biri olan Lucas Torreira'yla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

Galatasaraylı yetkililerin birebir görüşme yaptıkları 28 yaşındaki Uruguaylı ön liberonun 2026'ya kadar olan sözleşmesinin 2028'de kadar uzatılması konusunda el sıkışıldığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

G.Saray'ın oyuncunun mevcut maaşında da iyileştirme yaptığı ve Torreira'nın 2 milyon 750 bin euro olan senelik maaşının 3 milyon 500 bin euro'ya çıkartıldığı belirtildi. Sarı kırmızılı takımda 71 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

BARIŞ ALPER VE BARDAKCI SIRADA

Galatasaray'da Torreira ile yapılan yeni anlaşmanın ardından gözler, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'ya çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

Barış Alper ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılıların, Abdülkerim Bardakcı ile de son aşamaya geldiği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

Yönetimin iç transferde iki milli oyuncuyla anlaşma sağlaması taraftarları da mutlu etti. Geçtiğimiz sezonun başında 2.8 milyon euro'ya G.Saray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, 2 sezonda 69 resmi maça çıkıp bu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

2021-22 sezonun başında Keçiörengücü'den 2.1 milyon euro karşılığında imza atan Barış Alper Yılmaz da, üç sezonda 98 resmi maça çıkıp 8 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994'te Konya'da dünyaya geldi. Futbola Zonguldak altyapısında başladı ve sonrasında Konyaspor altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. 2022 yazında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-kırmızılılarla 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı. Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi. Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu. 2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi. 2018'de Arsenal'e 28.65 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi. 1.66'lık orta saha oyuncusu 2022 yazında Galatasaray'a 6 milyon Euro'ya transfer oldu. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...

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