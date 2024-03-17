GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Torreira'da anlaşma tamam! Sırada 2 futbolcu daha var

2021-22 sezonun başında Keçiörengücü'den 2.1 milyon euro karşılığında imza atan Barış Alper Yılmaz da, üç sezonda 98 resmi maça çıkıp 8 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR? Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994'te Konya'da dünyaya geldi. Futbola Zonguldak altyapısında başladı ve sonrasında Konyaspor altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. 2022 yazında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-kırmızılılarla 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro...