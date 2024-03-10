İşte Galatasaray'ın muhteşem ikilisi!

Galatasaray'da sezon başında Lucas Torreira'nın partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Ndombele takviyesini yapan, elinde Sergio Oliveira gibi bir yıldız bulunduran sarı-kırmızılılarda, Kerem Demirbay bu sorunu kökten çözdü. Leverkusen'den transfer edilen tecrübeli oyuncu ilk haftalarda beklenen oyunu ortaya koyamasa da bir açıldı pir açıldı... Taraftarın 'Dayı' lakabı taktığı 30 yaşındaki oyuncu, kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Ligin ikinci yarısında vitesi artıran Demirbay, bu süreçte 5 gol ve 2 asistlik katkıyla şov yaptığı gibi Çaykur Rizespor karşısında da kariyerinin ilk hat-trick'ine imza attı.

Demirbay'ın bu performansı geldiği ilk günden beri taraftarın sevgilisi olan Torreira'nın oyununu da üst seviyeye çekti. Uruguaylı oyuncu, Okan Buruk'un verdiği ön alanda pres görevini daha rahat gerçekleştirmeye başladı. Torreira ayrıca 2 sezonda 71 maça çıktığı sarı-kırmızılı formayla ilk golünü de attı.

Orta alanda uyum yakalayan ikili Galatasaray'ın özlenen ikilisi Melo ile Selçuk'u anımsattı. Sarı-kırmızılılar, 2011-2015 arasında birlikte oynayan ve yaşadığı şampiyonluklarla önemli izler bırakan iki yıldızın özlemini bitirdi.