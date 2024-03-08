Haberler Galatasaray Galatasaray Rizespor maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray Rizespor maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Rizespor, RAMS Park Staduymu'nda kozlarını paylaşacak. Bahattin Şimşek, Galatasaray - Rizespor maçında düdük çalacak. VAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak. Galatasaray'da 3 isim maçta süre alamayacak. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı HANGİ KANALDA? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 19:10
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Galatasaray Rizespor maçı CANLI İZLE | Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında heyecan sürüyor. Galatasaray, RAMS Park'ta Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rizespor maçı 8 Mart Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Barış Alper, Kaan (Sanchez), Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

RİZESPOR: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Sauer, Varesanovic, Akintola, Minchev.

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GALATASARAY - RİZESPOR ARASINDA 44. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 100 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

SON 16 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 58 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 30. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak. Beşiktaş derbisinde arka adalesinde sertlik hisseden ve son antrenmanda yer almayan Davinson Sanchez ile derbide oynamayan Wilfried Zaha'nın durumu bugün belli olacak. Takımla antrenmanda olmayan Sergio Oliveira'nın da oynaması beklenmiyor. Oliveira'nın durumunun yönetim kurulu toplantısından sonra belli olacağı ifade edildi.

OKAN BURUK İLE İLHAN PALUT, 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 4 mücadelede Okan Buruk'un ekipleri 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.

ASpor CANLI YAYIN

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