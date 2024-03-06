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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı derbi mücadelesinde mağlup eden Galatasaray'da, oyunculara prim dağıtıldı. Takımın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez'in o jesti ise takdir topladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 12:11
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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!

Cimbom'un bu sezonki transferlerinden biri olan Davinson Sanchez saha içinde ortaya koyduğu performans kadar, saha dışındaki hareketleriyle alkış toplamaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!

Kolombiyalı savunma oyuncusu, 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından dikkati çeken bir harekete imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!

Sanchez'in, derbi primini Florya'daki çalışanlara dağıttığı öğrenildi. Söz konusu tutarın, 100 bin TL olduğu gelen haberler arasında. Sanchez'in bu jesti, çalışanları mutlu etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!

Bu sezon Galatasaray'da 25 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 de gol katkısı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!

Cimbom ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, senelik 3.2 milyon euro kazanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!

12 Haziran 1996 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen Davinson Sanchez, profesyonel futbol kariyerine CD America altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!

Sırasıyla Atletico Nacional, Ajax, Tottenham ve Galatasaray formaları giydi. Kolombiya Milli Takımı ile 58 karşılaşmada görev alan Sanchez, 1 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!

Defans hattında stoper olarak oynayan 27 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

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