GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den anlamlı davranış!
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı derbi mücadelesinde mağlup eden Galatasaray'da, oyunculara prim dağıtıldı. Takımın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez'in o jesti ise takdir topladı. (GS spor haberleri)
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Bu sezon Galatasaray'da 25 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 de gol katkısı sağladı.
Cimbom ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, senelik 3.2 milyon euro kazanıyor.
12 Haziran 1996 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen Davinson Sanchez, profesyonel futbol kariyerine CD America altyapısında başladı.
Sırasıyla Atletico Nacional, Ajax, Tottenham ve Galatasaray formaları giydi. Kolombiya Milli Takımı ile 58 karşılaşmada görev alan Sanchez, 1 gol kaydetti.
Defans hattında stoper olarak oynayan 27 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...
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