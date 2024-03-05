Haberler Galatasaray 30 günde iki maç var

30 günde iki maç var

Beşiktaş derbisiyle birlikte yoğun programını geride bırakan Aslan, 30 günde sadece 2 maça çıkacak. Galatasaray ayrıca bu dönemde İstanbul dışında hiç çıkmayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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30 günde iki maç var

Beşiktaş derbisiyle birlikte yoğun programını geride bırakan Aslan, 30 günde sadece 2 maça çıkacak. Galatasaray ayrıca bu dönemde İstanbul dışında hiç çıkmayacak. Önce evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, ardından Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Süper Lig'e verilecek milli ara dönüşünde rakipse iç sahada Hatayspor olacak.

HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLAYACAK

Derbiden zaferle çıkan Galatasaray, cuma günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Yoğun bir fikstürü geride bırakan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk takıma 2 gün izin verdi. Yarın Florya'da dinlenmiş bir şekilde gelecek oyuncular, Ç. Rizespor maçının hazırlıklarına start verecek.

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