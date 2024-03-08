TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bulunan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, eski Beşiktaşlı oyuncunun peşinde. İşte detaylar...
Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bulunan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, eski Beşiktaşlı oyuncunun peşinde. İşte detaylar...
Arap basını, futbol kariyerine Al Nassr'da devam eden Anderson Talisca ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. Talisca'nın artık ayrılık aşamasında olduğu ve Al Nassr'da son sezonunu geçirdiği ifade edildi.
5 milyon Euro güncel değeri bulunan Sambacı'nın, kulübüyle kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor.
Takvim'in haberine göre; Talisca ile ilgili süreci, ses getiren isimlere imza attıran Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur yönetecek.
Yıldız futbolcunun, profesyonel kariyerinde 345 maçta 168 gol, 43 de asisti bulunuyor.
Çok başarılı bir sezon geçiren Anderson Talisca, Al Nassr'da görev aldığı tüm kulvarlardaki 25 maçta 25 gole imza atarken, 4 de asist yaparak kalitesini gösterdi.
Yıldız oyuncu, Ronaldo ile birlikte takımın skor yükünü çeken isim olarak dikkati çekti.
AVRUPA ONU İZLİYOR
Futbola Avrupa'da devam etme planı olduğu belirtilen Anderson Talisca'ya, başta İngiltere olmak üzere, Almanya, İspanya ve Fransa'dan kulüpler ilgi gösteriyor.
Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.