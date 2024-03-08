Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da transfere dair öyle bir isim gündeme geldi ki herkes bu transferi konuşacak gibi duruyor. Erden Timur'un bir süredir gündemde olan yıldız isim için sezon sonunu beklediği öğrenildi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 11:53
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bulunan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, eski Beşiktaşlı oyuncunun peşinde. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

Arap basını, futbol kariyerine Al Nassr'da devam eden Anderson Talisca ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. Talisca'nın artık ayrılık aşamasında olduğu ve Al Nassr'da son sezonunu geçirdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

TİMUR'DAN HAMLE GELECEK

Daha önce 30 yaşındaki yıldız futbolcunun şartlarını soran G.Saray'ın yeni sezonda Talisca için bir hamle yapması bekleniyor. Arap ekibinde yaşanacak köklü değişimin ardından Talisca'nın da niyetinin Avrupa'da devam etmek olduğu gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

5 milyon Euro güncel değeri bulunan Sambacı'nın, kulübüyle kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

Takvim'in haberine göre; Talisca ile ilgili süreci, ses getiren isimlere imza attıran Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur yönetecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

TÜRKİYE'DE İZ BIRAKTI

10 numara, santrfor ve sağ kanatta oynayabilen Talisca, Beşiktaş'ta çıktığı 80 maçta 37 gol, 14 asist yaparak iz bırakmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

Yıldız futbolcunun, profesyonel kariyerinde 345 maçta 168 gol, 43 de asisti bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

Çok başarılı bir sezon geçiren Anderson Talisca, Al Nassr'da görev aldığı tüm kulvarlardaki 25 maçta 25 gole imza atarken, 4 de asist yaparak kalitesini gösterdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

Yıldız oyuncu, Ronaldo ile birlikte takımın skor yükünü çeken isim olarak dikkati çekti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

AVRUPA ONU İZLİYOR

Futbola Avrupa'da devam etme planı olduğu belirtilen Anderson Talisca'ya, başta İngiltere olmak üzere, Almanya, İspanya ve Fransa'dan kulüpler ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi! Erden Timur...

Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

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