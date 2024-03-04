Ömer Üründül Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı

Ondan sonra oyunu genelde kontrol altında tuttular. Rashica ile gelen birkaç tehlikeyi de net pozisyona dönüşmeden hasarsız atlattılar. Bu yarıda Kerem Demirbay takımı çok iyi yönlendirdi. İkinci devrede Beşiktaş'tan bir baskı geldi. Ama bu çok etkili değildi.
Tek net tehlikeyi Ghezzal'ın vuruşunda Muslera kurtardı. En çok Barış Alper'i beğendim. Çünkü her an hem mücadelesi hem dribblingleriyle oyunun içindeydi. Defans bloğu da gayet başarılıydı. Okan Buruk'un dokunulmaz futbolcusu Icardi yine fizik açıdan güçsüzdü.