Ömer Üründül Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı

Ondan sonra oyunu genelde kontrol altında tuttular. Rashica ile gelen birkaç tehlikeyi de net pozisyona dönüşmeden hasarsız atlattılar. Bu yarıda Kerem Demirbay takımı çok iyi yönlendirdi. İkinci devrede Beşiktaş'tan bir baskı geldi. Ama bu çok etkili değildi.