Galatasaray 0-2 VavaCars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Turnuvada çeyrek final maçında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karagümrük böylece turnuvada yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6'ncı dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Orta alandaki Feghouli pasını Mendes'e aktardı. Mendes'in bekletmeden verdiği pasla ise Marcao buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

9'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Köhn'ün arka direğe yaptığı ortada topla Tete buluştu. Tete'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.

25'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Can Keleş ceza sahasına yaklaştıktan sonra şutunu çekti. Can'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

32'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkteki Abdülkerim Bardakcı kafayla vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

44'üncü dakikada Oliveira ile Berkan Kutlu paslaşarak ceza sahasına yaklaştı. Ceza sahası yayındaki Berkan pasını sağ çaprazdaki Tete'ye aktardı. Tete'nin kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Köhn'den topu kapan Mendes'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta top yan ağlarda kaldı.

70'inci dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Lasagna ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını sol taraftaki Mendes'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisine yakın noktadan şutunda top üstten auta gitti.

77'nci dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Köhn'ün ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

84'üncü dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağ tarafta topla buluşan Emre Mor topu sürdükten sonra pasını ceza sahası yayının hafif sol tarafındaki Mendes'e aktardı. Mendes'in ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada gol perdesini Fatih Karagümrük'ten 6. dakikada Markao açtı.

İlk yarı bu golle konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 84. dakikada Mendes skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: