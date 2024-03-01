Elde kaldı lig

Geçtiğimiz hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi alan Galatasaray, dün de Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e takıldı. Rams Park'ta oynanan çeyrek final mücadelesi, 6. dakikada Marcao'nun şok golüyle başladı. Karagümrük karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkan Okan Buruk, istediği fırsatlar gelmeyince ikinci yarıda Kerem, Mertens ve Torreira gibi isimleri oyuna sürdü. Fakat bu değişiklikler de beklenen katkıyı getirmedi. Konuk ekip üst üste bulduğu fırsatları harcadı. 84. dakikada ise Emre Mor'un taşıdığı topta ceza alanı dışından nefis bir vuruş yapan Ryan Mendes, topu Günay Güvenç'in bakışları arasında 90'a gönderdi. Bu golle mücadeleyi 2-0 kazanan Fatih Karagümrük tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı. Avrupa Ligi ve kupaya veda eden Galatasaray'ın elinde sadece Süper Lig hedefi kaldı. Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, derbiden zaferle ayrılarak liderliğini sürdürmek ve sezon sonunda 24. şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

24. KEZ DİREĞE TAKILDI

Şutları en fazla direğe isabet eden takım olan Galatasaray, dünü de boş geçmedi. 58. dakikada kullanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun kafası savunmaya da çarparak direkten dışarı çıktı. 77. dakikada ise bu kez Köhn'ün nefis şutu direği salladı. Aslan bu sezon 24. kez direği geçememiş oldu.

TARAFTAR YIKILDI

Bu sezon sarı-kırmızılı takımın iç sahada yakaladığı seride büyük pay sahibi olan taraftarlar, kupa maçına da büyük ilgi gösterdi. Karagümrük'le oynanan mücadelede Rams Park tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tam destek verdi. Fakat yenilgi sonrası yıkıldılar.