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Rıza Morova: Korkuyorlar!

F.Bahçe lehine çalınan penaltıyla ilgili konuşan yönetici Rıza Morova “Ligde kasıtlı olarak yarışın sürmesini istiyorlar” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Rıza Morova: Korkuyorlar!

Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, hakem hatalarıyla Fenerbahçe'nin lig yarışında tutulmaya çalışıldığını iddia etti. Uzun süredir yaşanan hakem hataları nedeniyle Federasyonu istifaya davet ettiklerini kaydeden Morova, Kasımpaşa maçında çalınan penaltı sabrımızı taşıran son damla oldu. Böylesine basit, kasıtlı hakem kararlarıyla bir takıma avantaj sağlanıyor" dedi ve şöyle devam etti: "Rakibimizin kesinlikle puan kaybetmesi durumunda takımlar arasındaki puan farkının da açılacağından korkuluyor. Bu farkın da açılmaması gerektiği düşünülüyor. Kasıtlı olarak belirli bir yarışın sürmesinin gerektiğini düşündüklerini hissediyoruz. Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde yenip şampiyon olacağımıza inanıyoruz."

NEFRET VE KISKANÇLIK İÇİNDELER

Yönetici Rıza Morova, Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki'nin "Kendi tarihlerini anlatıyorlar" şeklindeki göndermesine de yanıt verdi. Morova, "Fenerbahçe yöneticisi, çok talihsiz bir ifade kullanmış. Galatasaray'ın köklü bir tarihi vardır. Gözlerinden ve ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak Galatasaray'ın şanlı tarihine laf sokmaya çalışanlar; mendi başarısızlığı, çaresizliği ve kıskançlığını gizlemek için karşısındakine sürekli hakaret edip suçlayacak kadar kendini kaybetmiş" ifadesini kullandı.

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