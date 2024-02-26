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Aslan zirve peşinde!

Sparta Prag’a yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılı takım lige döndü. Bugün rakip Sergen Yalçın’lı Antalyaspor ve G.Saray sahadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu geri almayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Aslan zirve peşinde!

Galatasaray, yeniden Süper Lig'e döndü. Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında bugün sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Perşembe günü Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşan ve sahadan 4-1 mağlup ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak. Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İLK MAÇI 2-0 KAZANMIŞTI

Süper Lig'de 69 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi F.Bahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı- lacivertli takımın Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor. Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanmıştı.

3 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada görev yapamayacak. Afrika Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü ve Prag maçında oynayamayan Ndombele de kadroda yer almayacak.

BEKLER DEĞİŞECEK

Şampiyonluğa motive olan sarıkırmızılı takım, Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmak istemiyor. Antalyaspor'u ciddiye alan Okan Buruk, ideal 11'inde küçük çağlı değişiklik yapmayı düşünüyor. Sol beke yeni transfer Derrick Köhn dönüyor. Fiziksel açıdan yıpranan Kaan Ayhan yerine Barış Alper Yılmaz'ın sağ bekte oynaması bekleniyor. Prag karşısında Berkan-Kaan ikilisi görev yapmış ve özellikle Kaan'ın 70. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından 4-1'lik hezimet gelmişti.

G.SARAY - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Antalyaspor: Leite, Bahadır, Bünyamin, Güray, Veysel, Dario Saric, Kaluzinski, Van de Streek, Adam Buksa, Safuri, Bytyqi.

56

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 56. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarıkırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

27

İki takımın İstanbul'da yaptığı 27 maçta, G.Saray'ın raki bin galibiyet sayısında 17-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

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