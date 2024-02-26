Antalyaspor’a hiç kaybetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırdığı takımlarla Antalyaspor'a mağlup olmadı. Buruk, Akdeniz temsilcisine karşı Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 11 maça çıktı. Buruk, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'a karşı ise 7 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bugünkü Buruk- Yalçın rekabetinin de oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.