Hem başarılı hem mütevazı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'la adeta şahlandı. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon 4 kupa peşinde koşan sarı-kırmızılı ekipte Buruk, her maç rekorlarına bir yenisini daha ekleyerek yoluna devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, elde ettiği başarıların yanı sıra kimseyi kırmadan dökmeden, ne olursa olsun alçakgönüllü davranarak herkesin takdirini de kazanmasını bildi. Nitekim yaptığı açıklamalarıyla da bunu net bir şekilde ortaya koyan Buruk, "Futbolcularımızla birlikte geçen seneden beri kazanma odaklıyoruz. Birleştikçe daha güçlü olduğumuz camiamıza karşı sorumluluğumuz var" dedi.

BAŞARI GALATASARAY'IN

Her maçı kazanma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Buruk sözlerine şöyle devam etti: Yaşadığımız bu başarı beraberinde rekorları da getiriyor. Camia olarak, Galatasaray olarak bunu kazanıyoruz. Başında kim varsa onun da ismi geçiyor. Bizim için önemli olan Galatasaray'ın kazanmaya devam etmesi... Bu yolda başkanımız, yönetim kurulumuz, hep beraber bir şeyleri yaşıyoruz. Taraftarımızla birlikte iç sahadaki maçların hepsini kazandık. Burada taraftarımızın ve sahadaki oyunun gücü var. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı bu. Ben başında olduğum için benim ismim geçiyor.

GEÇEN SEZONU 6 PUAN GEÇTİ

Süper Lig'de Fenerbahçe'yle kıyasıya bir yarışa giren Galatasaray, 26 maç sonunda 69 puan topladı. Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, bu performansıyla geçen sezonu gölgede bıraktı. Galatasaray geçen yıl 26 maçta 63 puan toplamıştı. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin ise 57 puanı vardı.

FİRESİZ DEVAM EDİYOR

Okan Buruk yönetiminde, Ankaragücü deplasmanında üst üste 7. galibiyetini elde eden Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 14 karşılaşmaya yükseltti. Bu sezon evinde oynadığı lig maçlarının tamamını kazanan Cimbom, deplasmanda ise sadece 1 kez yenilerek herkesin beğenisini kazandı.

63 YILLIK REKORU PARÇALADI

G.Saray, Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanarak Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı. Rekor seride ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi.

AVRUPA FATİHİ

Okan Buruk, Süper Lig'de olduğu kadar Avrupa'da fırtına estiriyor. Galatasaray Teknik Direktörü olarak Avrupa kupalarında 13 maça çıkan Buruk, Şampiyonlar Ligi ve gruplarında 12, Avrupa Ligi'nde de 1 olmak üzere oynadığı bu karşılaşmaların 7'sini kazanırken, 3'ünü de kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

TERİM'İ GEÇTİ

Geçen sezon birçok rekorun sahibi olan ve şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, rekorlarını bu sezona da taşımayı da başardı. Ankaragücü deplasmanından da galibiyetle ayrılan Buruk, uzun yıllar Fatih Terim'in elinde olan önemli rekoru kırdı. 1.5 sezonda toplamda Süper Lig'de 62 maça çıkan Okan Buruk, 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak müthiş bir puan ortalaması tutturdu. Ayrıca Süper Lig tarihinde bir takımın başında 50 galibiyete en az maçta (62 maç) ulaşan teknik direktör olmayı başardı. Daha önce rekor 70 maçla Terim'deydi.

GERÇEK BİR TAKIM YARATTI

2009-10 ve 2013-14 sezonları arasında Türkiye'de top koşturan 42 yaşındaki eski Çek futbolcu Jan Rajnoch, Okan Buruk'un Galatasaray'da fark yarattığını kaydetti. Türkiye'de Ankaragücü, Adana Demirspor ve Sivasspor formalarını terleten eski savunmacı, Okan Buruk'un oyuncularını çok iyi hazırladığını belirterek, "Her şey çok açık. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ı gerçek bir takım haline getirdi" dedi.