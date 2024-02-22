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Sparta Prag 4-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibine 4-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 01:01 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 01:03
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Sparta Prag 4-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

Cimbom sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

İŞTE MÜCADELEDEN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

Kritik maçta gol perdesini 8. dakikada ev sahibi Sparta Prag takımından Preciado açtı.

Ardından 16. dakikada Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı bu gole cevap verdi ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray'da Kaan Ayhan rakibine yaptığı müdahele nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

74. dakikada ev sahibi takımdan Tuci skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Sparta Prag'da Haraslin takımının 3. golünü kaydetti.

90+6. dakikada bu kez ev sahibi takımdan Kuchta karşılaşmanın son golünü atan isim oldu. Karşılaşma bu gollerle Sparta Prag'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray turnuvaya veda etti.

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