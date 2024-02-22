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GALATASARAY HABERİ: Maç öncesi Milan Baros şov! Sarı-kırmızılı taraftarla...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk oldu. Karşılaşma öncesinde Cimbom'un eski golcüsü Milan Baros, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirerek yumruk şov yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 00:17 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 00:23
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GALATASARAY HABERİ: Maç öncesi Milan Baros şov! Sarı-kırmızılı taraftarla...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 3-2'nin rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Epet Arena'da yerini alan taraftarlar, eski golcüleri Milan Baros ile eskilere gitti.

Baros, Sparta Prag maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirerek yumruk şov yaptı.

2008-2013 yılları arasında Galatasaray formasıyla 116 maça çıkan Çek forvet, 61 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti.

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