GALATASARAY HABERİ: Maç öncesi Milan Baros şov! Sarı-kırmızılı taraftarla...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 3-2'nin rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Epet Arena'da yerini alan taraftarlar, eski golcüleri Milan Baros ile eskilere gitti.
Baros, Sparta Prag maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirerek yumruk şov yaptı.
2008-2013 yılları arasında Galatasaray formasıyla 116 maça çıkan Çek forvet, 61 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti.
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