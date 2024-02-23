Mohamed dönüyor

Galatasaray'ın sezon başında 5.75 milyon euro karşılığında Nantes'a sattığı Mostafa Mohamed için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basını, Mısırlı golcünün yaz transfer döneminde 10 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle Nantes'ten ayrılacağını iddia etti. Haberde; Mostafa Mohamed'in bir sonraki adresinin yeniden Türkiye olacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin Mauro İcardi'nin yedeği olarak oyuncuyu almayı düşündüğü kaydedildi.

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Mohamed, Nantes formasıyla tüm kulvarlarda 69 maça çıktı. Golcü oyuncu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 6 asist üretti.