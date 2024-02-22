GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: Bize yakışan...

Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.Geride kalan mücadelelerde G.Saray, rakip fileleri 426 kez havalandırırken, kalesinde 468 gol gördü.