GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: Bize yakışan...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Sparta Prag'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, mücadele öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. İşte Buruk'un sözleri ve dikkat çeken açıklamaları... GS SPOR HABERLERİ
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Sabah'ta yer alan haberde son 16 play-off turu ilk maçında sahasında 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı bugün deplasmanda devirip yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, son çalışmanın ardından takımına uyarılarda bulundu.
2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'na vurgu yapan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu kulüp daha önce büyük zaferlere imza attı. Biz de sahaya çıkıp tarihimize yakışan mücadeleyi ortaya koymalıyız.
Galatasaray'ın hedefi her zaman zirvedir. Çok kaliteli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız. Dublin'deki finale ulaşmak için bir engeli daha aşmak zorundayız. Hatasız oynayıp İstanbul'a mutlu dönelim" dedi.
SPARTA PRAG İLE 6. RANDEVU
Bu arada Sparta Prag ile Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3'ü Avrupa Ligi, 2'si de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya ekibi de 2 defa kazandı.1 mücadele ise berabere sona erdi.
Bu maçlarda Galatasaray 7 gol atarken, Prag ise 9 gol kaydetti. Öte yandan Cimbom, Avrupa kupalarında bugüne kadar 315 kez oynadı.
Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.Geride kalan mücadelelerde G.Saray, rakip fileleri 426 kez havalandırırken, kalesinde 468 gol gördü.
G.SARAY NASIL TUR ATLAR!
Avrupa Ligi'nde son 16 bileti için sahaya çıkacak olan Galatasaray, ilk maçta Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ettiği için avantajı elinde tutuyor. Sarı-kırmızılılar, galibiyet ve her türlü beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin 1-0 galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek. Sparta Prag, alacağı her türlü iki farklı galibiyetle turu kapacak.
Bu sezon 34 resmi maçta 20 gol, 9 asist gerçekleştiren Mauro İcardi, Galatasaray'ın hücumdaki en büyük kozu.
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