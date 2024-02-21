Haberler Galatasaray Sparta Prag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı saat kaçta?

Sparta Prag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna yükselmek için son adım Prag'dan geçecek. İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray'da hedef rahat bir galibiyet almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 12:20
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Sparta Prag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı saat kaçta?

Sparta Prag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Galatasaray maçı 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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