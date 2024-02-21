Sparta Prag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? | Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı saat kaçta?

Sparta Prag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Galatasaray maçı 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.