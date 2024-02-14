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TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da diğer yandan da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Devre arasında sözleşmesindeki madde yüzünden Sarı-kırmızılılara imza atamayan Yusuf Yazıcı sezon sonu Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. Yusuf'un sözleşmesindeki o madde rafa kalkacak. İşte detaylar... | GALALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde bombayı patlatmak için şimdiden müthiş bir hamle yaptı.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Ara transfer döneminin son günlerinde Fransa'ya giden Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle bir araya geldi.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Taraflar sezon sonu için el sıkıştı.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

30 Haziran'da Lille ile mukavelesi bitecek olan Yusuf da Timur'un teklifini kabul etti ve söz verdi.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Cimbom, başarılı 10 numarayı daha önce de kadrosuna katmak istemişti.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Ancak sözleşmesindeki "Lille'den ayrılması halinde Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Yusuf, Fransız kulübüyle sözleşmesi sona ereceği için artık bu maddenin geçerliliği kalmayacak.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Böylelikle G.Saray'a transferinin önündeki engel kalkacak.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Yusuf Yazıcı bu sezon şu ana kadar 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 10 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor

Ayrıca 3 de asist yaptı.

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