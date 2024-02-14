TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı Galatasaray'a geliyor! Sözleşmesindeki madde rafa kalkıyor
Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da diğer yandan da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Devre arasında sözleşmesindeki madde yüzünden Sarı-kırmızılılara imza atamayan Yusuf Yazıcı sezon sonu Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. Yusuf'un sözleşmesindeki o madde rafa kalkacak. İşte detaylar... | GALALATASARAY HABERLERİ
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Taraflar sezon sonu için el sıkıştı.
30 Haziran'da Lille ile mukavelesi bitecek olan Yusuf da Timur'un teklifini kabul etti ve söz verdi.
Cimbom, başarılı 10 numarayı daha önce de kadrosuna katmak istemişti.
Ancak sözleşmesindeki "Lille'den ayrılması halinde Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Yusuf, Fransız kulübüyle sözleşmesi sona ereceği için artık bu maddenin geçerliliği kalmayacak.
Böylelikle G.Saray'a transferinin önündeki engel kalkacak.
Yusuf Yazıcı bu sezon şu ana kadar 30 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 10 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Yusuf kariyerinde Trabzonspor, Lille ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giydi.
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