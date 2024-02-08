Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri konumuna geldi. Görev aldığı her mevkide göz dolduran bir futbol ortaya koyan genç oyuncu, transferde önemli kulüpleri de peşine taktı. Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan 3 önemli kulüp talip oldu. İşte o takımlar ve Galatasaray'ın transfer cevabı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz performansıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Yıldız isim İtalyan kulüplerinin rüyalarını süslüyor.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızını Serie A'nın köklü ekipleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Barış Alper Yılmaz, 2021 yılında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

23 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

3 KULÜP TAKİPTE

Barış Alper sezona yedek giren sonrasında formayı kaptı.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Devamında performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Takvim'in haberine göre, Lazio başta olmak üzere Atalanta ve Sassuolo'nun yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Barış Alper Yılmaz'ın menajerinin teklifleri Galatasaray Yönetimi'ne sunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

GÖRÜŞMELER EURO 2024 SONRASINA BIRAKILDI!
Cimbom, EURO 2024'te oynaması beklenen 23 yaşındaki oyuncunun değerinin daha da artacağını düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Talip olan kulüplere sezon sonunu işaret eden sarı-kırmızılıların turnuva sonrasında İtalyanlarla masaya oturması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Barış Alper, bu sezon 4 ayrı kulvarda 37 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Bu karşılaşmalarda 3 gol attı, 5 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Genç yıldız, özellikle maçlardaki hızı ve çabukluğuyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı

Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcudan vazgeçemiyor.

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