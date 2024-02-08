TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a 3 talip birden! İşte Galatasaray'ın cevabı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri konumuna geldi. Görev aldığı her mevkide göz dolduran bir futbol ortaya koyan genç oyuncu, transferde önemli kulüpleri de peşine taktı. Barış Alper Yılmaz'a İtalya'dan 3 önemli kulüp talip oldu. İşte o takımlar ve Galatasaray'ın transfer cevabı...
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Barış Alper Yılmaz, 2021 yılında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olmuştu.
23 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.
3 KULÜP TAKİPTE
Barış Alper sezona yedek giren sonrasında formayı kaptı.
Devamında performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
Takvim'in haberine göre, Lazio başta olmak üzere Atalanta ve Sassuolo'nun yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinin teklifleri Galatasaray Yönetimi'ne sunduğu belirtildi.
GÖRÜŞMELER EURO 2024 SONRASINA BIRAKILDI!
Cimbom, EURO 2024'te oynaması beklenen 23 yaşındaki oyuncunun değerinin daha da artacağını düşünüyor.
Talip olan kulüplere sezon sonunu işaret eden sarı-kırmızılıların turnuva sonrasında İtalyanlarla masaya oturması bekleniyor.
Barış Alper, bu sezon 4 ayrı kulvarda 37 maçta süre aldı.
Bu karşılaşmalarda 3 gol attı, 5 de asist yaptı.
Genç yıldız, özellikle maçlardaki hızı ve çabukluğuyla dikkat çekiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcudan vazgeçemiyor.
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