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SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 12:50
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SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Samsunspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Galatasaray maçı 2 Şubat Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 60'a çıkardı ve yenilmezliğine de devam etti. Son olarak Hatayspor'a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacak.

GALATASARAY KAZANAN 11 İLE DEVAM

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçında iyi bir performans sergileyen kadrosunu Samsunspor karşısında bozmak istemiyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 23 karşılaşmasında kalesinde 14 gol gördü ve bu performansıyla da ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu müsabakaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

DAVINSON SANCHEZ VE KEREM AKTÜRKOĞLU SINIRDA

Galatasaray'da, Samsunspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu, sarı kart görmesi durumunda 25. haftada evinde oynayacakları Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak. Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak.

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