Sağa Soares

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılmasıyla sağ bek arayışları da başladı. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen ilk isim Rennes forması giyen Lorenz Assignon olurken listeye yeni bir isim daha eklendi. Galatasaray'ın Arsenal'de şans bulamayan Cedric Soares'le de yakından ilgilendiği belirtildi. İngiliz The Evening Standard gazetesi de habere geniş yer verirken, Galatasaray'ın Arsenal ile görüşmelere başladığını, Portekizli oyuncunun yeni bir takıma gitmeye hazır olduğunu duyurdu. Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu Fulham'da tamamladıktan sonra Arsenal'e dönen Cedric Soares, bu sezon 3 maçta sahaya çıktı.
Sporting, Coimbra, Southampton, İnter, Fulham ve Arsenal formaları giyen 32 yaşındaki Soares'i sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.