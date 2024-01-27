Cassio Lincoln'den Galatasaray'a ziyaret!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcusu Cassio Lincoln, sarı kırmızılıların Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah gerçekleştirdiği idmana ziyarette bulundu.