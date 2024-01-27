Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak o İtalyan devinden futbolcuya flaş bir teklif geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

Galatasaray geride kalan sezonun ardından bu sezonda da ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda da ezeli rakibi Fenerbahçe ile ligde kıyasıya bir mücadele veriyor.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

Cimbom diğer yandan UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

Galatasaray'da bu süreçte bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

Cimbom'da bu futbolculardan birisi de Barış Alper Yılmaz.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

23 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çekerken futbolcuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

İTALYAN DEVİ TALİP OLDU!

Okan Buruk'un hemen hemen her bölgede oynattığı Barış Alper Yılmaz için Lazio, sarı-kırmızılı ekibin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

Genç oyuncuyu sezon başında da isteyen İtalyan ekibi, bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon euro önerdi.

TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Barış Alper Yılmaz bombası!

Aslan ise 20 milyon euro'nun altına bırakmayacağını ileterek teklifi reddetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...
G.Saray'da karar verildi! Transfer ve 40 milyon Euro...
İstanbul namaz vakitleri 27 Ocak 2024
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Londra'da gol sesi çıkmadı! Londra'da gol sesi çıkmadı! 01:06
Londra'da gol sesi çıkmadı! Londra'da gol sesi çıkmadı! 01:05
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02
Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı 00:13
Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! 00:13
Daha Eski
F.Bahçe'den Aboubakar bombası! F.Bahçe'den Aboubakar bombası! 00:12
Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı... Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı... 00:12
Lascelles'e transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! Lascelles'e transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! 00:12
Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir sözleri! "Ayrılık..." Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir sözleri! "Ayrılık..." 00:12
Kent veda ediyor! Anlaşma sağlandı Kent veda ediyor! Anlaşma sağlandı 00:12
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! 00:12