Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, Sacha Boey'in kısa bir süre içerisinde Alman ekibi Bayern Münih'e imza atması beklenirken yıldız oyuncunun yerine gelecek futbolcu büyük merak haline geldi. Sarı-kırmızılılar bu anlamda flaş isimleri gündemine aldı. İşte o adaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

Galatasaray'da gösterdiği üstün performans sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey'da ayrılık gerçekleşti...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

Bir süredir Bayern Münih ile görüşme sağlayan sarı-kırmızılılar, 32 milyon Euro bonservis bedeli + 8 milyon Euro bonuslar karşılığında Alman deviyle anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

Bavyera ekibiyle 4.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fransız sağ bek ise yıllık 3 milyon Euro gibi bir rakam kazanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

Cimbom'da sağ bek adayları da belli oldu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

LEO DUBOIS

Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'n geri çağrılma ihtimali var. 29 yaşındaki Fransız sağ bek de dönmeye hazır...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

Fakat Başakşehir cephesi Dubois'ten memnun ve G.Saray'ın ilgisine olumsuz yaklaşıyor. Bu konuda iki ekip arasındaki görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

LORENZ ASSIGNON

Aslan, Rennes'ten transfer ettiği Boey'in boşluğunu yine Fransız ekibinden Lorenz Assignon'la doldurabilir. 23 yaşındaki Fransız sağ bek listede favori konumunda yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

Sözleşmesini sezon başında 2027'ye kadar uzatan Assignon, 10 milyon euro'luk piyasa değeriyle el yakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

MARVIN SENAYA

Boey'i keşfeden ve Galatasaray'a kazandıran scout ekibi, Fransa'dan Marvin Senaya'yı raporladı. Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Fransız sağ bek geleceğe yatırım olarak bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

1 milyon euro piyasa değeri olan 22 yaşındaki oyuncunun 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

ZEKİ ÇELİK

Roma'da forma giyen Zeki Çelik sağ bekte istenen isimlerden. 3 yerli kuralında joker olacak Zeki bu sezon Serie A'da istediği süreleri alamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...

Milli oyuncunun opsiyonlu kiralanması gündemde. Roma 26 yaşındaki ismi göndermeye sıcak bakıyor.

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