TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, Sacha Boey'in kısa bir süre içerisinde Alman ekibi Bayern Münih'e imza atması beklenirken yıldız oyuncunun yerine gelecek futbolcu büyük merak haline geldi. Sarı-kırmızılılar bu anlamda flaş isimleri gündemine aldı. İşte o adaylar...
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Cimbom'da sağ bek adayları da belli oldu. İşte detaylar...
LEO DUBOIS
Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'n geri çağrılma ihtimali var. 29 yaşındaki Fransız sağ bek de dönmeye hazır...
Fakat Başakşehir cephesi Dubois'ten memnun ve G.Saray'ın ilgisine olumsuz yaklaşıyor. Bu konuda iki ekip arasındaki görüşmeler devam ediyor.
LORENZ ASSIGNON
Aslan, Rennes'ten transfer ettiği Boey'in boşluğunu yine Fransız ekibinden Lorenz Assignon'la doldurabilir. 23 yaşındaki Fransız sağ bek listede favori konumunda yer alıyor.
Sözleşmesini sezon başında 2027'ye kadar uzatan Assignon, 10 milyon euro'luk piyasa değeriyle el yakıyor.
MARVIN SENAYA
Boey'i keşfeden ve Galatasaray'a kazandıran scout ekibi, Fransa'dan Marvin Senaya'yı raporladı. Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Fransız sağ bek geleceğe yatırım olarak bakılıyor.
1 milyon euro piyasa değeri olan 22 yaşındaki oyuncunun 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
ZEKİ ÇELİK
Roma'da forma giyen Zeki Çelik sağ bekte istenen isimlerden. 3 yerli kuralında joker olacak Zeki bu sezon Serie A'da istediği süreleri alamadı.
Milli oyuncunun opsiyonlu kiralanması gündemde. Roma 26 yaşındaki ismi göndermeye sıcak bakıyor.
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