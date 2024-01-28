İlk hedef Dybala

Sezon başında birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan ancak devre arasında sessizliğe bürünen Galatasaray'da işler bir anda değişti. Sacha Boey'i 30 milyon euro ve 5 milyon euro'luk kolay ulaşılabilir bonuslar karşılığında Bayern Münih'e satan ve Türkiye bonservis rekorunu kıran sarı-kırmızılılar elini rahatlattı. Şimdiye kadar yeni transfer yapamayan ve sadece Berkan Kutlu'yu geri çağıran Galatasaray, Boey'in gidişiyle ilk hedefini belirledi: Dybala..

DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim aslında uzun süredir Arjantinli forvet arkasıyla ilgileniyordu ancak mali durumlar nedeniyle adım atamıyordu. Şimdi bu sorun da ortadan kalkınca 30 yaşındaki futbolcunun menajeri ve Roma kulübü ile görüşmeler yeniden başladı. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dybala ile kısa bir süre içinde anlaşma sağlanması ve transferin açıklanması bekleniyor. Başarılı futbolcunun güncel Transfermarkt değeri ise 25 milyon euro...

BEDELSİZ ALINDI

İnstituto, Palermo, Juventus formaları giyen Dybala, 2022'de bedelsiz olarak Roma'ya transfer oldu. Arjantinli futbolcu bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Dybala bu maçlarda 6 gol, 6 asist üretti.

JOKER

Asıl mevkii forvet arkası olan ancak santrfor ve sağ kanat olarak da forma giyebilen yıldız futbolcu, kariyeri boyunca 462 maça çıktı. 169 gol atarken, 78 de asist yaptı.