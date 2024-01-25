TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Oliveira'nın sakatlığı Ndombele'nin de performansından memnun kalmayan sarı kırmızılılar, Antalyaspor'un genç yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış basın) GALATASARAY HABERLERİ
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ANGELİNO İLE YOLLAR AYRILIYOR
Sarı kırmızılılar, sezon başında Leipzig'den transfer edilen Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Angelino'dan beklenen katkıyı alamadı.
Angelino, Galatasaray'da 20 maça çıkarsa sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı-kırmızılılar, 6 milyon Euro karşılığında Angelino'nun bonservisini almak zorunda kalacak.
Fenerbahçe'ye nazaran Galatasaray şu ana kadar transferde sessizliğini koruyordu.
Ancak sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sergio Oliveira'nın ciddi sakatlığı, Ndombele'nin de performansının düşük kalması nedeniyle Galatasaray transferde rotayı orta saha hattına çevirdi.
Polonya basını Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Meczyki.pl'de yer alan habere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki önlibero Jakub Kaluzinski'yi takip ediyor.
Antalyaspor, Jakub Kaluzinski'yi sezon başında Lechia Gdansk takımından transfer etmişti.
21 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Antalyaspor'da bu sezon 18 maçta görev aldı.
Jakub Kaluzinski'nin güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Genç oyuncu merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapabiliyor.
Polonyalı yıldızın Antalyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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