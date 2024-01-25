Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Oliveira'nın sakatlığı Ndombele'nin de performansından memnun kalmayan sarı kırmızılılar, Antalyaspor'un genç yıldızını kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış basın) GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 17:40
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Fenerbahçe ile Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Eksik bölgelerini belirleyen yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Ocak transfer döneminde sessiz kalan Galatasaray sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan'ı geri çağırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

ANGELİNO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı kırmızılılar, sezon başında Leipzig'den transfer edilen Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Sarı-kırmızılılar, Angelino'dan beklenen katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Angelino, Galatasaray'da 20 maça çıkarsa sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı-kırmızılılar, 6 milyon Euro karşılığında Angelino'nun bonservisini almak zorunda kalacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Fenerbahçe'ye nazaran Galatasaray şu ana kadar transferde sessizliğini koruyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Ancak sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Sergio Oliveira'nın ciddi sakatlığı, Ndombele'nin de performansının düşük kalması nedeniyle Galatasaray transferde rotayı orta saha hattına çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Polonya basını Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Meczyki.pl'de yer alan habere göre; Galatasaray, 21 yaşındaki önlibero Jakub Kaluzinski'yi takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Antalyaspor, Jakub Kaluzinski'yi sezon başında Lechia Gdansk takımından transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

21 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Antalyaspor'da bu sezon 18 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Jakub Kaluzinski'nin güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Antalyaspor'lu Jakub Kaluzinski'yi istiyor!

Genç oyuncu merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapabiliyor.

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