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Marsilya peşinde
Renan Lodi'yi 25 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gönderen Olimpik Marsilya, transferde rotasını Angelino'ya çevirdi. Fransız ekip başta Nantes'tan Merlin ve Rennes'den Truffert'le ilgilense de yüksek fiyatlar İspanyol yıldızı ön plana çıkarttı. Bu gelişmeler üzerine Marsilya, Angelino ile temasa geçerken kısa süre içerisinde transferin şekillenmesi bekleniyor.
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