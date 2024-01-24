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Kamada Cimbom'u reddetti
Hangi takıma gideceği merakla beklenen Daichi Kamada'nın sarı-kırmızılıların teklifini geri çevirdiği iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki orta sahanın, La Liga'da forma giymek istediği ve İspanyol ekiplerinden teklif beklediği ifade edildi. Sezon başında Frankfurt'tan Lazio'ya bedelsiz transfer olan Kamada, bu sezon 22 resmi maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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