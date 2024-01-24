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İstanbul hazırlıkları başladı
Trabzon'u farklı geçen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, birebir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
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