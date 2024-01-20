TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sezon başından beri Avrupa devlerinin yakından ilgilendiği Victor Nelsson'a resmi teklif yapıldı. İşte transferin detayları... | GS SPOR HABERLERİ
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RESMİ TEKLİF YAPILDI
25 yaşındaki stopere daha önce Tottenham, Arsenal, Borussia Dortmund, Atalanta ve Sevilla talip oldu.
Takvim'in haberine göre, Danimarkalı futbolcu için Napoli'nin bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerdiği öğrenildi.
Kurmaylar, futbolcudan maksimum gelir elde etmeyi planlıyor.
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bonus hariç 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirtildi.
Kulüpler arasındaki görüşme ve pazarlıkların sürüyor.
Yakında sürpriz gelişmelerin de yaşanabileceği gelen haberler arasında.
4 GOLE KATKI VERDİ
Danimarkalı oyuncu 2021 yılından bu yana Galatasaray'da görev alıyor.
Victor Nelsson, Sarı-Kırmızılı forma altında 105 maça çıkarken, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
25 yaşındaki futbolcu geçen yıl 19 milyon Euro ile en yüksek transfer piyasa değerine ulaşmıştı.
Danimarkalı stoperin Aslan ile sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.
Davinson Sanchez takıma katıldıktan sonra gölgede kalan Nelsson bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada oynadı.
Takımına 1 gol katkısı sundu.
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