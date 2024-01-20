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TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sezon başından beri Avrupa devlerinin yakından ilgilendiği Victor Nelsson'a resmi teklif yapıldı. İşte transferin detayları... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Sezon başında ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'da gözler Victor Nelsson'un geleceğine çevrildi.

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TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Yıldız oyuncu Avrupa'da birçok takımın listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Futbolcu için İtalyan ekibi Napoli'nin sunduğu transfer teklifi ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

RESMİ TEKLİF YAPILDI

25 yaşındaki stopere daha önce Tottenham, Arsenal, Borussia Dortmund, Atalanta ve Sevilla talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Takvim'in haberine göre, Danimarkalı futbolcu için Napoli'nin bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Kurmaylar, futbolcudan maksimum gelir elde etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bonus hariç 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Kulüpler arasındaki görüşme ve pazarlıkların sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Yakında sürpriz gelişmelerin de yaşanabileceği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

4 GOLE KATKI VERDİ

Danimarkalı oyuncu 2021 yılından bu yana Galatasaray'da görev alıyor.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Victor Nelsson, Sarı-Kırmızılı forma altında 105 maça çıkarken, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

25 yaşındaki futbolcu geçen yıl 19 milyon Euro ile en yüksek transfer piyasa değerine ulaşmıştı.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Danimarkalı stoperin Aslan ile sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Davinson Sanchez takıma katıldıktan sonra gölgede kalan Nelsson bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada oynadı.

TRANSFER HABERİ - Nelsson Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi teklif yapıldı

Takımına 1 gol katkısı sundu.

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