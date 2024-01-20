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Manisa BBSK 80-83 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Galatasaray Ekmas'a 83-80'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 16:03
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Manisa BBSK 80-83 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Galatasaray Ekmas'a 83-80'lik skorla mağlup oldu.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Salon: Manisa Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Manisa BBSK: Anderson 23, Russel 11, Terry 22, Luther 9, Cruz 9, Dorukhan 6, Ege, Barış, Ayberk

Galatasaray: McCormack 13, Prepelic 12, Walden 13, Sadık 2, Göksenin, Halilovic 11, Buğrahan 17, Bost 11, İsmet 4

1. Periyot: 17-21 (Galatasaray lehine)

Devre: 38-41 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 58-62 (Galatasaray lehine)

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