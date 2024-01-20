Haberler Galatasaray Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor Akyazı'da Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Abdullah Avcı ve Okan Buruk 11'lerini belirledi. İşte dev maçın kadroları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 21:44
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Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.

Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.

Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren, Berat, Mendy, Fountas, Bardhi, Visca, Enis Destan

Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Galatasaray maçının 11'leri

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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