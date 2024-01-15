Galatasaray - Kayserispor maçı CANLI İZLE | SÜPER LİG CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. RAMS Park'taki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

SAHASINDA 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Okan Buruk'un öğrencileri Kayserispor'a karşı galip gelerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 2'ye düşürmek istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.

Galatasaray - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

G.SARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera; Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış; Torreira, Ndombele; Tete, Mertens, Zaha; Halil

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Galatasaray - Kayserispor maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

SON 7 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE 2 BERABERLİK ALDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.