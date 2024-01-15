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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Mertens'in golü bir tek Türkiye'de verilmez"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonu hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 23:07
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Mertens'in golü bir tek Türkiye'de verilmez"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Puanını 51 yapan sarı kırmızılılar zirve takibini sürdürdürken Okan Buruk karşılaşma sonrası maçın hakemini eleştirdi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Zorlu bir maç geçti. Daha rahat bir maç bekliyordum. Sivasspor maçı sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde zaman zaman kendimizi çok sıktık, oyuncularımız rahat değildi. Rakibiniz de kazanmış, bunun baskıları oluyor.

"HAKEM GOLÜMÜZÜ VERMEDİ"

"2-0'ı bulduk ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez. Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum. Hakemler her yerde farklı karar veriyor. Bu faulse, her maç 500 faul olur. VAR'dan dönmüyorsa, sorgulamak lazım. VAR'ı da sorgulamak lazım." ifadelerini kullandı.

"PENALTI VERECEKLER MİYDİ?"

"Hakemleri eğitmek için dünya paralar ödeniyor, bir gelişim göremiyoruz. Halil'in yaptığına faul çalıyorsun, Halil'e aynısını yapsalar penaltı verecekler miydi? Bundan sıkıldık artık. Adil olunmasını istiyoruz."

ZAHA VE TETE SÖZLERİ;

"32. maçımızı oynadık. Geçen sene 38 maçla ligi bitirdik. Oyuncular üzerinde bir yorgunluk oluyor. Geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların, ligde kötü gitiğini gördük. Galatasaray oalrak biz bunu tersine çevirdik. Ligde yarışın içerisindeyiz, Avrupa'da devam ediyoruz. Oyuncuların öz güven olarak daha iyisini yapmasını düşünüyorum. Zaha ve Tete kaliteli oyuncular. Daha öz güvenli olmalılar, daha çok kaleyi düşünmeliler. Zaha ikinci yarı daha iyiydi. Oyuncuların gelişeceğine inanıyorum, daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Bizim detsek olmamız ve performanslarını yukarı çekmek için konuşmamız gerekiyor." dedi.

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